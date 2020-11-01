الأحد 01-11-2020
الوكيل الاخباري

مطالبات شعبيــة بالحظــر الشامل

التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الخامسة للمنح الخارجية

إجراءات للحد من انتشار كورونا في إربد

إجراءات عند ظهور حالة كورونا في القطاع العام والخاص

الدفاع المدني يحذر سائقي المركبات من خطر الانزلاق

أسعار الذهب الأحد 1/11/2020

فرصة لتساقط الأمطــار والبَرد اليوم

مديرية الامن العام تبدأ اليوم حملة تفتيش على المركبات

الملكة رانيا توجه رسالة شكر للكوادر الطبية

انقلاب على الاجواء الصيفية وسيول متوقعة خلال الـ 48 ساعة القادمة




الأحد، 01-11-2020 10:13 ص

إجراءات للحد من انتشار كورونا في إربد

d351f946-f307-43de-9156-94415af9ae85


الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات  أكد الناطق الاعلامي باسم بلدية إربد الكبرى رداد التل، اليوم الأحد، أن البلدية تتخذ كافة الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

اضافة اعلان
 

وقال التل بتصريحات خاصة لـ "الوكيل الإخباري" إن البلدية تقوم برش وتعقيم الأماكن التي تسجل إصابات بفيروس كورونا بشكل مستمر.

 

وأضاف أن البلدية تفرض الرقابة على المنشآت والأسواق التجارية ، وتدعو إلى الالتزام بأمر الدفاع رقم (11)، موضحا أن محافظة إربد تعتبر ملتزمة بلبس الكمامات.

 

وأشار التل إلى أن أي منشأة أو محل تجاري غير ملتزم بإجراءات الأمن والسلامة، تقوم الكوادر المتخصصة بفرض عقوبة على صاحبها أو إغلاقها.

 

 

 

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5f82d35d54082

التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الخامسة للمنح الخارجية

c6b3bdde-57f2-4817-aad7-dc08eeaea478

لجنة الأوبئة: سيتم فرض الحظر الشامل في هذه الحالة

pic_141437

صادرات الزرقاء التجارية تتجاوز 23 مليون دينار

120207141542490802929

البترا تعلن جاهزيتها للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة

320201112143526815958

تسجيل وفاة سادسة بفيروس كورونا في العقبة

11

توضيح حول الأطباء المصابين بكورونا في الأردن

أخبار متعلقة
10202030201739309363274

رفع العزل عن بلدة النعيمة

up4nt7zl

اصابة موظفة بكورونا في بلدية إربد

EjoNShLWAAA_Trs

اجراء 700 فحص كورونا في إربد

قسم-الاسعاف-الجديد-بمستشفى-الرمثا6-copy

تجهيز 3 مستشفيات لمصابي كورونا باربد

243903

59 إصابة جديدة بكورونا في محافظتي جرش وإربد

520203051342919718046

الصحة توضح بشأن موعد فك العزل المنزلي لمصابي كورونا