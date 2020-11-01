إجراءات للحد من انتشار كورونا في إربد

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات أكد الناطق الاعلامي باسم بلدية إربد الكبرى رداد التل، اليوم الأحد، أن البلدية تتخذ كافة الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وقال التل بتصريحات خاصة لـ "الوكيل الإخباري" إن البلدية تقوم برش وتعقيم الأماكن التي تسجل إصابات بفيروس كورونا بشكل مستمر.

وأضاف أن البلدية تفرض الرقابة على المنشآت والأسواق التجارية ، وتدعو إلى الالتزام بأمر الدفاع رقم (11)، موضحا أن محافظة إربد تعتبر ملتزمة بلبس الكمامات.

وأشار التل إلى أن أي منشأة أو محل تجاري غير ملتزم بإجراءات الأمن والسلامة، تقوم الكوادر المتخصصة بفرض عقوبة على صاحبها أو إغلاقها.



