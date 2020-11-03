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الثلاثاء، 03-11-2020 10:50 ص

إجراءات للحد من انتشار كورونا في عمان

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات أكد الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان، ناصر الرحامنة، أن الأمانة تتخذ كافة الإجراءات الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وقال الرحامنة بتصريحات خاصة لـ "الوكيل الإخباري" إن الأمانة تتخذ الإجراءات بعد تسجيل الإصابات من خلال اوامر الدفاع، مبينا أنه يتم تعقيم ورش كافة الأماكن حسب البروتوكول الصحي.

 

وكان قد قرر أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة تعليق الدوام لموظفي الأمانة  أيام السبت حتى نهاية عام 2020، وذلك لاستقرار الوضع الوبائي بين الموظفين بعد تسجيل حالات كورونا، والمحافظة على أمن متلقي الخدمة وسلامتهم العامة.

 


 




 

 


 

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