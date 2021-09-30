إجراءات لمباشرة عمل أطباء الجامعة الهاشمية بمستشفى الزرقاء الحكومي

الوكيل الاخباري - ناقش المشاركون في لقاء عقد، اليوم الخميس، بالجامعة الهاشمية، ضم رئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون، ومدير صحة الزرقاء الدكتور خالد عبدالفتاح، ومدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور محمود دوله، إجراءات تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الجامعة ووزارة الصحة لتوفير أطباء اختصاص بمستشفى الزرقاء الحكومي ومباشرة عملهم في المستشفى بدءاً من الأسبوع المقبل.



وتم خلال اللقاء مناقشة تفعيل بنود الاتفاقية، وآليات تنفيذها، والجهات المسؤولة عنها، والمدد الزمنية اللازمة للتطبيق، وآليات تدريب الطلبة، مع التأكيد على ضرورة السرعة والنوعية في الخدمة.

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