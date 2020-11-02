إجراءات لمنع شراء الأصوات إلكترونيا

الوكيل الإخباري - أعلن الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني ان الهيئة تابعت قيام عدد من المرشحين باعداد بطاقات تحتوي على شريط الكتروني (باركود) توزع على ناخبيهم ويتم قراءته من خلال قارئ ضوئي يدعي فيها المرشحون انها تستخدم لغايات تنظيم العلاقة بينهم وبين ناخبيهم .



وبعد دراسة هذه الحالة من قبل الهيئة ومدى قانونيتها فقد قررت الهيئة منع استخدام هذه البطاقات أو ما يشابهها وذلك حرصاً من الهيئة على سلامة العملية الانتخابية ومنع الاستخدام الخاطئ لهذه البطاقات ومنعاً للتشويش على العملية الانتخابية ونشر الشائعات حولها ، وستقوم الهيئة من خلال لجان الانتخاب بتوقيع مفوضي القوائم على التعهدات اللازمة تحت طائلة المسائلة القانونية .

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جاء ذلك، بعد أن تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا يفيد باستخدام المرشحين للشريط الإلكتروني لغايات شراء الأصوات، والدفع من خلالها إلكترونيا.



