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الأحد، 24-07-2022 11:14 م

إجراءات يجب اتخاذها حال الشك بعملية بيع وشراء المجوهرات

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الوكيل الاخباري - نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع محافظة إربد ونقابة الصاغة والمجوهرات في غرفة تجارة إربد، اليوم الأحد، ندوة حوارية حول الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعرض كل من مساعد مديرية الشؤون القانونية بوزارة الداخلية الدكتور عايد المشاقبة ومساعد مدير مديرية الموارد البشرية خالد حمدان ورئيس قسم مكافحة غسل الأموال ثامر الزبن خلال الندوة، لأبرز الإجراءات التي يجب أن يقوم بها التاجر في حال ملاحظة أي شكوك تتعلق بعملية بيع وشراء المجوهرات والمعادن الثمينة، وفي مقدمتها توثيق الواقعة والحصول على البيانات المطلوبة وإبلاغ الجهات المعنية دون تردد.

وأشار المتحدثون إلى أن محال بيع الحلي والذهب والمجوهرات الثمينة هي الفئة الأكثر استهدافا من قبل ممارسي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدين أهمية الشراكة بين مختلف القطاعات لمحاربة مثل هذه الممارسات والظواهر التي تشكل خطرا على الوطن والمجتمع والسلم الأهلي.

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