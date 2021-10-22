إجراء انتخابات نقابة الصحفيين اليوم الجمعة

الوكيل الإخباري - يتوجه 1142 عضوا في نقابة الصحفيين، صباح الجمعة، إلى صناديق الاقتراع في قاعة عمّان الكبرى بمدينة الحسين الرياضية في أول انتخابات نقابية منذ جائحة كورونا لاختيار نقيب ونائب للنقيب و9 أعضاء مجلس، بعد تأجيلها لمدة أسبوع نظرا لعدم اكتمال النصاب.

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وقال القائم بأعمال نقيب الصحفيين ينال البرماوي، إن صناديق الاقتراع تفتح في تمام الساعة 11:00 صباحا، من يوم الانتخابات وتغلق في تمام الساعة 5:00 مساء اليوم نفسه، ويحق للجنة الإشراف على الانتخابات تمديد مدة الاقتراع ساعتين مهما بلغ عدد المقترعين، وذلك بموجب قانون النقابة.

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