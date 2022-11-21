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الإثنين، 21-11-2022 10:02 م

إجراء تمرين وهمي في جامعة الطفيلة التقنية

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الوكيل الاخباري- أجرت كوادر مديرية دفاع مدني محافظة الطفيلة في جامعة الطفيلة التقنية تمرين إخلاء وهمي يفترض وقوع حوادث وطوارئ في المباني العالية والمكتظة في المجمع الرياضي وعمادة شؤون الطلبة.

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وتضمن التمرين عمليات الإطفاء والإنقاذ في المباني المرتفعة وخدمات الإسعاف والإخلاء ويحاكي التمرين، التعامل مع حريق يقع في مبنى المجمع الرياضي فيحدث انفجارات وإصابات واختناقات.


وجرى التمرين بحضور رئيس الجامعة الدكتور عمر نواف المعايطة، ومدير الدفاع المدني المقدم عمر الشبيلات، وعميد شؤون الطلبة الدكتور محمد المحاسنة.
وأشاد الدكتور المعايطة بالجهود الاحترافية والمهارات العالية لكوادر الدفاع المدني، والإمكانات والتجهيزات المتقدمة وبالجاهزية العالية المتوافرة لدى جهاز الدفاع المدني.

 




 

 


 

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