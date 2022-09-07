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الأربعاء، 07-09-2022 03:16 م

إجراء جديد بحق طلبة خيمة التدريس في الجيزة

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الوكيل الإخباري - أكد متصرف لواء الجيزة محمد أبو تايه أن مشكلة طلبة خيمة التدريس انتهت بتسجيل 33 طالبا في الصفوف الأساسية وتأمينهم بمواصلات لمدرستي الباسلية.

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وقال أبو تايه إنه أوعز خلال زيارته للمنطقة التي بنيت فيها الخيمة بتأمين جميع الطلبة بالمواصلات، وتسجيل 33 طالبا في الصفوف الأساسية في مدارس المنطقة، وتزويدهم باللوازم المطلوبة من مقاعد وغيرها بما يوفر للطلبة حقهم في التعليم.


وبين أنه جرى الاتفاق على استئجار مبنى في القرية، وتجهيزه ليكون مدرسة بعد استكمال الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أنه جرى العمل أيضا على حل مشكلة مدرسة صلاح الدين، والبالغ عدد طلبتها 128 طالبا، وكذلك مشكلة مدرسة العرين الفرع العلمي.


وأضاف أن التعليم حق من الحقوق التي كفلها الدستور للجميع، ونعمل على أن يحصل الجميع على حقوقهم وفق الأطر القانونية والتعليمات المتبعة.

 




 

 


 

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