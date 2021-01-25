إجراء جديد من التربية قبل العودة إلى المدارس

الوكيل الإخباري - بدأت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين دورتين تدريبيتين على دليل الدعم النفسي والاجتماعي لرؤساء قسم الإرشاد التربوي والمرشدين التربويين في جميع مديريات التربية والتعليم بالمملكة.

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ويشارك في الدورتين رؤساء اقسام الإرشاد في 42 مديرية للتربية والتعليم، و2082 مرشدا تربويا في مدارس الوزارة، والثقافة العسكرية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا).

وقال مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم، الدكتور سامي المحاسيس، إنه سيتم خلال الدورتين اللتين تستمران ثلاثة أيام، تدريب المشاركين على عدد من محاور دليل الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة عند العودة للتعليم الوجاهي المتدرج بداية الفصل الدراسي الثاني، وتدريبهم كذلك على جملة من الأنشطة والإجراءات الادارية والصحية التي تضمنها بروتوكول العودة، وبما يساعد الطلبة واولياء الامور على تجاوز القلق والتوتر وبخاصة عند الاطفال.





وبين الدكتور المحاسيس في تصريحات صحافية ، أن الدورتين تركزان على عدد من المحاور، منها تقسيم الشعب، وتنظيم المقصف المدرسي، والطابور الصباحي، وعمليات دخول الطلبة للمدرسة والخروج منها.



وأوضح أن مسؤولي الصحة المدرسية في المديريات، سيتولون عملية تدريب المعلمين في المدارس على تنفيذ دليل العودة، وتعبئة نموذج حول تقييم البروتوكول والالتزام به.



ولفت إلى قرار الوزارة بعودة الطلبة من ذوي الإعاقة للتعليم الوجاهي الكامل دون تدرّج بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح أن عدد الطلبة في هذه الفئة يبلغ 304 طلاب مكفوفين، و640 طالبا من الصم موزعين على عشر مدارس، بالإضافة إلى 120 طالبا من ذوي الإعاقات الأخرى موزعين على أربع مدارس منتشرة في المملكة.

وشدد المحاسيس على أهمية دور أولياء الأمور في توعية أبنائهم عند العودة للمدارس، وحثهم على الالتزام بالاشتراطات الصحية ومنها استخدام الكمامة، وغسل اليدين، وتجنب الاكتظاظ والتجمع، وعدم استخدام الأدوات الخاصة بالآخرين.

ودعا إلى عدم إرسال الأطفال للمدارس في حال شعر الطالب بارتفاع في درجة الحرارة، أو سيلان في الأنف أو ضيق في التنفس.

المصدر : بترا

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