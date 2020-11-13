إجراء جديد من الجيش في الحظر الشامل

الوكيل الإخباري - تستمر القوات المسلحة الأردنية /الجيش العربي بتعزيز تواجدها في كافة أنحاء مدن ومحافظات المملكة لمساندة جهود الأجهزة الأمنية في واجباتها، وذلك بعد انتشار بعض المظاهر السلبية التي رافقت إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية.

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وعززت القوات المسلحة انتشارها على مداخل ومخارج المدن الرئيسية وفي الأحياء والمناطق التي سادها بعض الخروقات والتجاوزات الخاطئة، والتي مست أمن الوطن والمواطن، ولم تعكس الصورة الناصعة والحقيقية عن وعي المواطن الأردني. وانتشرت القوات المسلحة منذ بدء الجائحة قبل نحو ثمانية أشهر بناءً على أوامر الدفاع التي صدرت لتطبيق الحظر الشامل، من خلال إقامة نقاط الغلق المشتركة في كافة محافظات المملكة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الوطن والمواطن.



يشار إلى أن قرار الحظر الشامل بدأ من الساعة الحادية عشرة مساء يوم الثلاثاء الماضي، ولمدة أربعة أيام، لينتهي عند الساعة السادسة من صباح يوم الأحد المقبل، ويستثنى الأشخاص المصرح لهم من قبل الحكومة والمركز الوطني للأمن وإدارة الازمات.

المصدر : بترا

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