إجراء حكومي صارم خلال عطلة العيد بعد ارتفاع النسب الإيجابية لكورونا

الوكيل الإخباري -

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أكد محافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب أن كوادر الرقابة والتفتيش لن تتهاون في تطبيق أوامر الدفاع خلال عطلة العيد.وقال شهاب في مداخلة عبر المملكة إن غرفة عمليات مركزية في مركز المحافظة ستبقى لاستقبال الشكاوى من قبل المواطنين وادامة العمل في الخدمات الرئيسية مثل الماء والكهرباء والصحة وتوفير المطاعيم.وأضاف، أن هناك لجنة للمستشفيات واخرى تقوم بدورها للتفتيش على المستشفيات والاسواق وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي في الاسواق.وبين أن عدة خطط أمنية أعدت منها خطة السير لضمان انسيابية السير قبيل العيد، إضافة الى الانتشار الأمني الواسع سواء باللباس العسكري او المدني.ودعا شهاب المواطنين الى الالتزام بقواعد السير وتجنب الوقوف المزدوج والذي يتسبب بتعطيل حركة السير.وطالب المواطنين الى الالتزام بأوامر الدفاع، مشددا أنه لا تهاون مع أي مخالف لأوامر الدفاع أو أي من يحاول استغلال المواطنين.وأشار إلى تنفيذ جولات صباحية ومسائية على المنشآت والمطاعم خلال فترة العيد لضمان تقديم الخدمة الافضل للمواطنين.