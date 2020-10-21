إجراء حكومي للتخلص من الكلاب الضالة

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات أكدت رئيس قسم البيئة في وزارة الإدارة المحلية الدكتورة أسمى الغزاوي، اليوم الأربعاء، أن ليس كل كلب ضال، مسعورا.

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وقالت الغزاوي في تصريحات خاصة لـ "الوكيل الإخباري" إن البلديات كانت تتخلص من الكلاب الضالة عن طريق السم واطلاق الرصاص، وهذه طرق أصبحت ممنوعة دوليا.

وبينت أن التوجيه للتخلص من الكلاب الضالة، هو اجراء عمليات تعقيم للحد من تكاثر الكلاب.

وأشارت الغزاوي إلى أن سبب انتشار الكلاب الضالة بالشوارع العامة هو تراكم النفايات، حيث أنها تعتبر مصدر جذب لها.

وأضافت أن مؤسسة الأميرة عالية تعقد اتفاقيات مع البلديات والجهات المعنية، ليتم تمويلهم لإجراء عملية تعقيم الكلاب، وذلك لتكلفتها العالية.

ونوهت الغزاوي إلى ان وزارة الإدارة المحلية عممت على البلديات برصد المبالغ التي تمكنهم من إجراء التعقيم.

وصرحت أن أي مواطن يقوم بسم أو إطلاق النار على الكلاب الضالة، سيتم فرض عقوبة عليه، وذلك لأنها محرمة دوليا.

جاء ذلك على ضوء شكاوى وصلت "الوكيل الاخباري" مفادها انتشار الكلاب الضالة في الطرق العامة، ما يثير الرعب والهلع في قلوب الأردنيين.



