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الجمعة، 01-10-2021 07:17 م

إجراء حكومي مرتقب بشأن توزيع فيتامينات الحديد على طلبة المدارس

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الوكيل الاخباري - يترقب الأردنيون إجراءً حكوميا بشأن طلبة المدارس ، وفق ما كشف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات أمس الخميس.

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الإجراء الحكومي يتضمن مشروعا بالتنسيق مع عدد من المصانع الأردنية لإنتاج فيتامينات تحوي عنصر الحديد، ستوزع على طلبة المدارس، بالإضافة الى مشروع الوجبة الغذائية لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع مع لجنة الزراعة النيابيةفي وقت سابق حول ما يتعلق بانخفاض مخزون الحديد لدى المواطنين، أن ذلك يعود لثقافة المواطن بتناول مشروبات تعمل على تقليل امتصاص "الحديد".

 

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