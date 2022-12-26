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الإثنين، 26-12-2022 01:59 م

إجراء طبي نوعي لأول مرة في الخدمات الطبية لمريض ستيني

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الوكيل الاخباري - قام فريق طبي متخصص من قسم التخدير برئاسة العميد الطبيب نضال السعود بعمل تخدير نصفي في منطقة الفقرات القطنية (lumbar spinal anesthesia) وتخدير حول الجافية في المنطقة العلوية من الفقرات الصدرية (high thoracic epidural) لمريض تم إستئصال مرارته بواسطة المنظار.

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وقال رئيس اختصاص التخدير في مستشفى الحسين العميد الطبيب نضال السعود في منشور عبر صفحتها على فيسبوك أن الخدمات الطبية الملكية تسعى وبشكل دائم لتقديم الخدمة الطبية النوعية للمرضى وتوفير الأمان والسلامة العامة وتجنب أي مضاعفات محتملة وخاصة إذا كان المريض يعاني من أمراض مزمنة، وتم إجراء هذه العملية باستخدام التخدير النصفي وحول الجافية بدلا من التخدير الكلي، مضيفاً الى أن هذا النوع من التخدير يستخدم  لأول مرة في الخدمات الطبية الملكية. 


يشار إلى أن المريض بصحة جيدة وتم خروجه من المستشفى ثاني يوم العملية، حيث ان هذه النوع من عمليات التخدير يحتاج الى الخبرة والدقة في العمل.


 




 

 


 

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