إجراء عمليات نوعية في مجال جراحة الوجه والفكين بمستشفى الامير زيد العسكري

الوكيل الإخباري- قام فريق طبي متخصص من دائرة الاسنان برئاسة مستشار الوجه والفكين العميد الطبيب محمد الخوالده وبالاشتراك مع اطباء الاسنان في مستشفى الامير زيد بن الحسين العسكري في محافظة الطفيلة، باجراء عمليات تصحيح ملامح الوجه والاطباق لمريضة عشرينية تعاني من ضمور في الفك السفلي والذقن.

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وتمثلت العملية في تصحيح ملامح الوجه والأطباق عن طريق قص عظم الذقن وتقديمه وتثبيته بصفائح معدنية، ما كان له الأثر الطيب على المريضة بعدما اثر هذا التشوه على حياتها الاجتماعيه والنفسيه كونها في مقتبل العمر.



كما وقام الفريق الطبي باجراء عملية اخرى تمثلت بإزالة ورم حميد في الغده اللعابية النكافية مع المحافظة على العصب الوجهي السابع لمريضة عانت من الام شديدة في الرقبه وعقد لمفاوية منذ سنوات.



وبين مستشار الوجه والفكين العميد الطبيب محمد الخوالده ان سياسة الخدمات الطبية الملكية لا تحتكر اجراء مثل هذه العمليات على المركز وانما هنالك فرق طبيه تقوم باجراء مثل هذه العمليات في المستشفيات الطرفيه تخفيفا على المرضى وذويهم.