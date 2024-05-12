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الأحد، 12-05-2024 11:15 م

إجراء عملية الأولى من نوعها في الاردن

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 الوكيل الاخباري - أُجريت بمستشفى الحسين السلط الجديد عملية قلب مفتوح لطفل يبلغ من العمر سنة وثمانية أشهر.

 وقال مدير مستشفى السلط الجديد الدكتور رامي أبورمان تكللت إجراء عملية قلب مفتوح لطفل يبلغ من العمر سنة وثمانية أشهر بالنجاح حيث تم انشاء وحدة جراحه قلب أطفال والتشوهات الخلقية بالمستشفى وتم تجهيز الوحده بالمعدات والأجهزة والعدد الجراحية وتدريب الكوادر مستشفى السلط الجديد  لتقديم خدمه متميزه ذات كفاءه عاليه حسب افضل المواصفات العالميه .

وأضاف الدكتور أبو رمان بأن هذا الإنجاز جاء بفضل توجيهات وزير الصحه الدكتور فراس الهواري ومتابعه حثيثه من الأمين العام الدكتورة الهام خريسات وثماراً للاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية .

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وأجرى العملية استشاري جراحة قلب أطفال العميد الطبيب الدكتور  زيد مكالحه  لطفل يبلغ من العمر سنة و ثمانية أشهر لاصلاح الصمام الرئوي وتوسيع مخرج البطين الأيمن في القلب .


 وجاء هذا الإنجاز استكمالاً للإنجازات في وزارة الصحه ومستشفى الحسين السلط الجديد في التخصصات الفرعية والعمليات النوعية.

 

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