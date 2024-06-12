الأربعاء 12-06-2024
الوكيل الاخباري
 

إجراء عملية تصحيح عمود فقري لأول مرة في مستشفى السلط الجديد

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الأربعاء، 12-06-2024 03:24 م

إجراء عملية تصحيح عمود فقري لأول مرة في مستشفى السلط الجديد

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الوكيل الاخباري- أجريت في مستشفى الحسين "السلط الجديد "، عملية تصحيح عمود فقري لأول مرة لمريضة تبلغ من العمر 14 عاماً تعاني من انحناء شديد في العمود الفقري بشكل كبير على حياتها اليومية وصحتها العامة.

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وقال مدير المستشفى الدكتور رامي بشير أبو رمان، إنه بفضل كفاءة وخبرة و احترافية الفريق الجراحي، أجريت عملية تصحيح للعمود الفقري وتثبيت ودمج الفقرات بنجاح، مبينا أن هذه العملية تمثل تحدياً تقنياً يتطلب الخبرة والتخصص العالي.


وأظهرت الصور قبل العملية مدى انحناء العمود الفقري، في حين تُبرز الصور بعدها تحولات كبيرة لم تُحسن فقط من صحة المريضة الجسدية بل رفعت من ثقتها بنفسها وجودة حياتها بشكل عام.


وأجريت العملية بالتعاون مع فريق طبي متخصص من جامعة البلقاء التطبيقية يضم أستاذ جراحة العظام والعمود الفقري الدكتور سمير السقا، وأستاذ مساعد في جراحة العمود الفقري الدكتور أسامة الدهامشة، بإشراف ودعم رئيس قسم جراحه العظام والعمود الفقري الدكتور محمد السراحنة.

 

 




 

 


 

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