إجراء عملية نادرة في الاردن

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الخميس، 10-12-2020 05:07 م

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الوكيل الاخباري - أجرى فريق طبي جراحي في مستشفى الملك طلال العسكري في مدينة المفرق،اليوم الخميس، عملية "تثبيت كسر في عظمة الحُق" لمريض ثلاثيني. 
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وضم الفريق الطبي المقدم الطبيب فادي الروسان واخصائيي جراحة العظام والمفاصل النقيب الطبيب اسامة الدروبي والنقيب الطبيب محمد الهواوشة.

وقال الروسان بان المريض كان يعاني من كسر متفتت في عظمة الحُق في الحوض، نتيجة تعرضه لحادث سير، واضاف انه من خلال التصوير الطبقي تقرر اجراء تداخل جراحي لتثبيت الكسر بواسطة الصفائح والبراغي.

واكد العميد الطبيب محمد العدوان مدير مستشفى الملك طلال العسكري أن هذه العملية تجرى لأول مرة في المستشفى ،وذلك حرصاً من الخدمات الطبية الملكية على تقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية لمراجعيها.

واضاف العدوان أن إدخال هذه الجراحات المتقدمة للمستشفيات الطرفية يعتبر نقله نوعية، لتخفيف معاناة المراجعين في التنقل من وإلى مدينة الحسين الطبية، وتوفير الوقت والجهد عليهم.

 




 

 


 

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