إجراء عملية نادرة لطفل حديث الولادة في مستشفى الجامعة

الوكيل الإخباري- تمكن فريق طبي في جراحة الاطفال والتخدير وبمشاركة أطباء الأطفال والخداج في مستشفى الجامعة الاردنية، من إجراء عملية جراحية كبرى ونوعية لرضيع، رغم الظروف الصعبة وتحديات مواجهة جائحة كورونا؛ حيث تم إصلاح انسداد المريء الخلقي طويل البعد على مرحلتين.

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وقال المستشفى في بيان اليوم الأحد، إن العملية تمت باستخدام المنظار الجراحي بالمرحلة الاولى، عندما كان عمر الطفل يومين، ومن ثم إجراء شد للطرف العلوي والسفلي للمريء داخل التجويف الصدري بتقنية حديثة، وتوصيل المريء بشكل طبيعي، بعد ستة أسابيع بنجاح، علما أن مثل هذه الحالات كانت تجرى سابقا عن طريق رفع المعدة كبديل عن المريء أو استخدام وصلة من القولون.



وأضاف البيان أن هذه الطريقة النوعية تعتبر المثلى والتي تجرى في مراكز عالمية؛ لتجنب المضاعفات والصعوبات الناتجة عن العمليات التقليدية، وان الطفل غادر المستشفى بعد رحلة العلاج والتي تكللت بالنجاح وبجهود الفريق الطبي المتكامل والمؤهل.



