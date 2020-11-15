الأحد 15-11-2020
الوكيل الاخباري

العايد: نتائج مبشرة تدعو للتفاؤل حول لقاح كورونا

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أسعار الذهب الأحد 15/11/2020

وفيات الأحد 15/11/2020

منخفـض قبرصـي يؤثــر على المملكة اليوم

انتهاء حظر التجول الشامل في المملكة

تعليق الدوام في تربية الرمثا وعدد من المدارس لتسجيل اصابات كورونا

مدير الحسين للسرطان يوضح للوكيل : استقبلنا 720 حالة خلال الحظر الشامل

الحموري للوكيل : 98 اصابة بكورونا في العناية الحثيثة

مسؤول ملف كورونا للوكيل : عدم الالتزام بالتعليمات أدى الى ارتفاع عدد الاصابات بكورونا




الأحد، 15-11-2020 09:45 ص

إجراء عملية نادرة لطفل حديث الولادة في مستشفى الجامعة

baby-baby-foot-barefoot-1271565-1600x1200-1


الوكيل الإخباري- تمكن فريق طبي في جراحة الاطفال والتخدير وبمشاركة أطباء الأطفال والخداج في مستشفى الجامعة الاردنية، من إجراء عملية جراحية كبرى ونوعية لرضيع، رغم الظروف الصعبة وتحديات مواجهة جائحة كورونا؛ حيث تم إصلاح انسداد المريء الخلقي طويل البعد على مرحلتين.

اضافة اعلان

وقال المستشفى في بيان اليوم الأحد، إن العملية تمت باستخدام المنظار الجراحي بالمرحلة الاولى، عندما كان عمر الطفل يومين، ومن ثم إجراء شد للطرف العلوي والسفلي للمريء داخل التجويف الصدري بتقنية حديثة، وتوصيل المريء بشكل طبيعي، بعد ستة أسابيع بنجاح، علما أن مثل هذه الحالات كانت تجرى سابقا عن طريق رفع المعدة كبديل عن المريء أو استخدام وصلة من القولون.

 


وأضاف البيان أن هذه الطريقة النوعية تعتبر المثلى والتي تجرى في مراكز عالمية؛ لتجنب المضاعفات والصعوبات الناتجة عن العمليات التقليدية، وان الطفل غادر المستشفى بعد رحلة العلاج والتي تكللت بالنجاح وبجهود الفريق الطبي المتكامل والمؤهل.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
392676114

وفاة صيدلاني بمستشفى البشير بسبب كورونا

4baeb00f9025a13531dda04141e69cb4

العايد: نتائج مبشرة تدعو للتفاؤل حول لقاح كورونا

55

وقف ضخ المياه عن بعض المناطق - أسماء

4f6a7003-3147-42f9-9c9c-11f446a24d25

انتهاء حظر التجول الشامل في المملكة

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

تعليق الدوام في تربية الرمثا وعدد من المدارس لتسجيل اصابات كورونا

227575

مدير الحسين للسرطان يوضح للوكيل : استقبلنا 720 حالة خلال الحظر الشامل

أخبار متعلقة
مس

تعديل مواعيد مستشفى الجامعة