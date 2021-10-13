إجراء عملية نوعية للشفة الأرنبية في مستشفى النديم

الوكيل الاخباري - أجرى فريق طبي متخصص في مستشفى النديم الحكومي، عملية نوعية للشفة الأرنبية لطفلة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر.



وقال مدير المستشفى الدكتور بهاء الدين الحلالمة، إن العملية من العمليات النادرة والمعقدة، وهي عبارة عن عملية ترميم للشفة، أجراها فريق طبي متخصص بقيادة اختصاصي الوجه والفكين الدكتور محمد مروان، والدكتور معاذ الهباهبة، وبإشراف طبيب التخدير محمد الحواتمة.



وبين الدكتور مروان الذي أجرى العملية أن هذه الحالة المرضية النادرة تصيب الأطفال بنسبة 1/750، والتي تحدث تشوها خلقيا خاصة بعد البلوغ.

اضافة اعلان