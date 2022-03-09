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الأربعاء، 09-03-2022 06:43 م

إجراء عمليتين نوعيتين في مستشفى المفرق الحكومي

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الوكيل الاخباري - تمكنت كوادر مستشفى المفرق الحكومي، من إجراء عمليتين جراحيتين نوعيتين لمريضين.

وقال مدير المستشفى الدكتور مقبل الشرفات لـ (بترا)،اليوم الأربعاء، إن فريق الجراحة في المستشفى المكون من الدكتور ممدوح العفاش والدكتور مالك المخزومي وأطباء التخدير والكادر التمريضي، أجرى عملية نوعية لمريض ثلاثيني كان يعاني من وجود كيس كلبي في الكبد (huge liver hydatid cyst) بحجم 20 × 30 سنتمترا "، مبينا أن العملية تكللت بالنجاح والمريض بصحة جيده ويتماثل للشفاء بشكل طبيعي.

وأضاف أن فريقا من جراحي الوجه والفكين في المستشفى، أجرى تدخلا جراحيا ناجحا لمريض يعاني من كيس خلقي بالفك "Open reduction internal fixation"، مشيرا إلى أن المريض يتماثل للشفاء.

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