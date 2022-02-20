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الأحد، 20-02-2022 10:24 ص

إجراء من المعونة بشأن برنامج الدعم التكميلي

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الوكيل الإخباري - وافق مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية على تغيير اسم برنامج الدعم التكميلي "تكافل 1" إلى برنامج "الدعم النقدي الموحد".

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وقال مدير عام صندوق المعونة بالوكالة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، إن مجلس إدارة الصندوق وافق على تحسين معادلة الاستهداف لبرنامج الدعم النقدي الموحد، وسيبدأ الصندوق بزيارات التحقق الميداني للأسر المرشحة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي الموحد الأسبوع المقبل.


وأضاف الضمور، اليوم الأحد، ان عملية تسليم الدعم النقدي للأسر التي ستستفيد من برنامج الدعم النقدي الموحد مطلع شهر نيسان المقبل، وسيتم تسليم الدعم النقدي للأسر المستحقة من برنامج الدعم النقدي الموحد كل شهر، وليس كما كان معمولا به في السنوات السابقة كل 3 أشهر.


وأكد ان تغيير اسم برنامج الدعم التكميلي إلى برنامج "الدعم النقدي الموحد"، يأتي تمهيدا لدمج المعونات التي يقدمها الصندوق في برنامج واحد، مشددا على ان الصندوق مستمر بإجراء الدراسات على معادلة الاستهداف لتحسينها بشكل مستمر ولتحديد الأسر الأشد فقرا بشكل عام.

 

وكان موقع "الوكيل الإخباري" قد انفرد بوجود توجه لدى صندوق المعونة لصرف الدعم التكميلي شهريا بدلا من صرفه كل ثلاثة أشهر.

 

يشار إلى أن 412 ألف أسرة قد تقدمت للاستفادة من برنامج الدعم التكميلي (تكافل1).

 




 

 


 

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