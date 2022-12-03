إجراء 300 عملية بالمبنى الجديد لمستشفى الإيمان في عجلون

الوكيل الاخباري - أجرت كوادر مستشفى الإيمان الحكومي بمحافظة عجلون 300 عملية جراحية، منذ الانتقال إلى مبنى المستشفى الجديد.



وقال مدير المستشفى الدكتور محمد خير فريحات، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم السبت، إنه منذ مباشرة العمل في المبنى الجديد أجرت كوادر المستشفى300 عملية جراحية من مختلف التخصصات من مسالك وأذن وعظام، مبينا أن هذه العمليات تعد نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمرضى في المستشفيات الحكومية.

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