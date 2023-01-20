الجمعة 20-01-2023
الوكيل الاخباري

75 ألفا يؤدون الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

إجراء 650 عملية من مختلف التخصصات بمستشفى الإيمان الحكومي الجديد

السعودية: لن نُطبع العلاقات مع اسرائيل الا بشرط - فيديو

الدفاع المدني يتعامل مع 1193 حالة اسعافية الخميس

ارتفاع قيمة احتياطي الأردن من الذهب إلى 2.8 مليار دينار العام الماضي

الصومال.. الجيش يصد هجوما لحركة الشباب على قاعدة عسكرية وسط البلاد

كم تبلغ ثروة الكوميدي الشهير عزيز؟

انطلاق منافسات مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد بمشاركة الأردن

تحطم طائرة صغيرة شمال مدينة نيويورك

3 دول جديدة تفقد حقوق التصويت في الأمم المتحدة وأخرى تنتظر

الجمعة، 20-01-2023 02:23 م

إجراء 650 عملية من مختلف التخصصات بمستشفى الإيمان الحكومي الجديد

main_image63ca85f8c1cdf


الوكيل الإخباري - أجرى أطباء اختصاصيون وكوادر مستشفى الإيمان الحكومي الجديد بمحافظة عجلون منذ الانتقال إليه، 650 عملية من مختلف التخصصات.

اضافة اعلان


وقال مدير المستشفى الدكتور محمد خير فريحات، إنه منذ الانتقال للمستشفى الجديد تم إجراء 650 عملية منها 40 عملية نوعية بالليزر لزراعة مفصل وتفتيت حصى، مشيرا إلى أن هذه العمليات تشكل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمرضى في المستشفيات الحكومية.


وبين الدكتور فريحات، أن المبنى الجديد للمستشفى مجهز بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة لتنظير الجهاز الهضمي والرنين المغناطيسي والعيون والأعصاب والقلب والكلى والروماتيزم والباطني والجراحة، كما تم تعزيزه بكوادر طبية لتقدم الخدمات الطبية الفضلى للمرضى والمراجعين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
326431519_1677618002669478_640435704123799164_n

الدفاع المدني يتعامل مع 1193 حالة اسعافية الخميس

1674207667888

انطلاق منافسات مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد بمشاركة الأردن

c31448e4-معبر-الاردن-الضفه

117 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة منذ بداية 2023

www

اختتام فعاليات دورة الإدارة الدفاعية في النطاق الأمني الأوسع

www

الوطني لحقوق الإنسان يبحث مع الميثاق العربي واقع حقوق الإنسان

88

مادبا: الحنيفات يرعى احتفال عيد الشجرة ويفتتح بازار تنمية ريفية في بلدية مادبا

أخبار متعلقة
1202316205912196940633

عجلون : إطلاق فعاليات مؤتمر الأمن والسلم المجتمعي

1674033794451

محاضرة عن الكشف المبكر لسرطان الثدي في راجب

1220222811818126039211

توضيح من صندوق المعونة حول الدعم النقدي الموحد

820215125521807690077

عجلون: دورة في التدريب المهني حول مهارات الحاسوب

10202217181450344210785

مجلس محافظة عجلون : 300 ألف دينار لتأهيل شبكات مياه لمناطق خارج التنظيم

FB1am4IrY9aC95qgC3bE8aE7oVjbRwQ7ggbqAlRr

عجلون: اختتام دورة أصدقاء شرطة في شابات عبين