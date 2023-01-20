إجراء 650 عملية من مختلف التخصصات بمستشفى الإيمان الحكومي الجديد

الوكيل الإخباري - أجرى أطباء اختصاصيون وكوادر مستشفى الإيمان الحكومي الجديد بمحافظة عجلون منذ الانتقال إليه، 650 عملية من مختلف التخصصات.

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وقال مدير المستشفى الدكتور محمد خير فريحات، إنه منذ الانتقال للمستشفى الجديد تم إجراء 650 عملية منها 40 عملية نوعية بالليزر لزراعة مفصل وتفتيت حصى، مشيرا إلى أن هذه العمليات تشكل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمرضى في المستشفيات الحكومية.



وبين الدكتور فريحات، أن المبنى الجديد للمستشفى مجهز بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة لتنظير الجهاز الهضمي والرنين المغناطيسي والعيون والأعصاب والقلب والكلى والروماتيزم والباطني والجراحة، كما تم تعزيزه بكوادر طبية لتقدم الخدمات الطبية الفضلى للمرضى والمراجعين.