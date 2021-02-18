إجلاء 1242 شخصاً علقوا بالثلوج

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، العقيد عامر السرطاوي ، ان كوادر الدفاع المدني تعاملت مع 2872 حالة اسعاف منها 112 حالة ولادة و333 حالة غسيل كلى و148 حالة للاشتباه بالاصابة بفيروس كورونا و 9 حالات اختناق بسبب وسائل التدفئة وحالتهم متوسطة اضافة الى 2270 حالة مرضية .

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وبين السرطاوي في بيان وصل "الوكيل الإخباري" ، أن كوادر الدفاع المدني تعاملت مع ما يزيد عن 1242شخصاً حوصروا بالثلوج وجرى اجلاؤهم لاماكن آمنة دون وقوع اصابات بينهم, اضافة الى 334 حالة انقاذ سواء بسبب حوادث السير او الهدم والانهيار وغيرها .



وتدعو مديرية الدفاع المدني المواطنين ضرورة التقيد بإجراءات السلامة العامة تحسبا من وقوع الحوادث .

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