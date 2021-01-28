الخميس 28-01-2021
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الخميس، 28-01-2021 06:41 م

إحالة عدد من القضاة على التقاعد - اسماء

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الوكيل الاخباري - قرر المجلس القضائي الشرعي اليوم الخميس، إحالة عدد من أصحاب الفضيلة القضاة الشرعيين على التقاعد إعتبارا من الأول من شباط المقبل.
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وتاليا الاسماء

 1_ فضيلة الشيخ يعقوب عبدالسميع حسين شبانه/عضو محكمة استئناف القدس الشرعية.
2_ فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبدالجواد حجازي النتشة/ عضو المحكمة العليا الشرعية.
3_ فضيلة الشيخ الدكتور زهير محمد محمود القضاة/عضو محكمة استئناف عمان الشرعية.
4_ فضيلة الشيخ الدكتور ايهاب احمد سليمان ابو الهيجاء/ عضو محكمة استئناف اربد الشرعية.
5_ فضيلة الشيخ غالب عبدالله عثمان احمد/عضو محكمة استئناف عمان الشرعية.
6_ فضيلة الشيخ الدكتور سالم علي خليفه عكور/عضو محكمة استئناف اربد الشرعية.
7_ فضيلة الشيخ محمد سليمان محمد قازان/عضو محكمة استئناف عمان الشرعية.
8_ فضيلة الشيخ مأمون "احمد امين" علي المصري/المدعي العام الشرعي الاول لدى محكمة استئناف اربد الشرعية.
9_ فضيلة الشيخ محمود يوسف محمود جرادات/عضو محكمة استئناف معان الشرعية.
10_ فضيلة الشيخ علي فالح محمد المرعي/قاضي محكمة عمان الجنوبية الشرعية التنفيذ.
11_فضيلة الشيخ علي محمود عطاالله الجعافرة/قاضي محكمة الكرك الابتدائية الشرعية.
12_ فضيلة الشيخ ايمن عبدالله سلمان الرواشدة/قاضي محكمة القصر الابتدائية الشرعية.
13_ فضيلة الشيخ ابراهيم نايف فليح العساف/قاضي محكمة صويلح الابتدائية الشرعية.
 14_ فضيلة الشيخ محمد احمد هارون الحسنات/قاضي محكمة الشوبك الابتدائية الشرعية.

 




 

 


 

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