إحالة عدد من القضاة على التقاعد - اسماء

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





قرر المجلس القضائي الشرعي اليوم الخميس، إحالة عدد من أصحاب الفضيلة القضاة الشرعيين على التقاعد إعتبارا من الأول من شباط المقبل.وتاليا الاسماء1_ فضيلة الشيخ يعقوب عبدالسميع حسين شبانه/عضو محكمة استئناف القدس الشرعية.2_ فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبدالجواد حجازي النتشة/ عضو المحكمة العليا الشرعية.3_ فضيلة الشيخ الدكتور زهير محمد محمود القضاة/عضو محكمة استئناف عمان الشرعية.4_ فضيلة الشيخ الدكتور ايهاب احمد سليمان ابو الهيجاء/ عضو محكمة استئناف اربد الشرعية.5_ فضيلة الشيخ غالب عبدالله عثمان احمد/عضو محكمة استئناف عمان الشرعية.6_ فضيلة الشيخ الدكتور سالم علي خليفه عكور/عضو محكمة استئناف اربد الشرعية.7_ فضيلة الشيخ محمد سليمان محمد قازان/عضو محكمة استئناف عمان الشرعية.8_ فضيلة الشيخ مأمون "احمد امين" علي المصري/المدعي العام الشرعي الاول لدى محكمة استئناف اربد الشرعية.9_ فضيلة الشيخ محمود يوسف محمود جرادات/عضو محكمة استئناف معان الشرعية.10_ فضيلة الشيخ علي فالح محمد المرعي/قاضي محكمة عمان الجنوبية الشرعية التنفيذ.11_فضيلة الشيخ علي محمود عطاالله الجعافرة/قاضي محكمة الكرك الابتدائية الشرعية.12_ فضيلة الشيخ ايمن عبدالله سلمان الرواشدة/قاضي محكمة القصر الابتدائية الشرعية.13_ فضيلة الشيخ ابراهيم نايف فليح العساف/قاضي محكمة صويلح الابتدائية الشرعية.14_ فضيلة الشيخ محمد احمد هارون الحسنات/قاضي محكمة الشوبك الابتدائية الشرعية.