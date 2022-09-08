إحالة عطاء لإنشاء أول مدرسة على نظام الأبنية المنمذجة

الوكيل الإخباري

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- أحالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عطاء إنشاء أول مدرسة على نظام "الأبنية المنمذجة" (precast).وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم الخميس، إنه ونتيجة لما تشهده الصناعة الإنشائية من تحولاً ملموساً باتجاه الأبنية المنمذجة، سيتحول جزء مـن قـطـاع الانشـاءات مـن تنفيذ مشاريع انشائية الـى توفير منتجـات أبنية انشائية جاهزة.وأكدت أنه كان لا بد من تشجيع قطاع الانشاءات والذي يساهم مساهمة فعالة في الاقتصاد الوطني بأن يسعى الى التحول الى الأبنية المنمذجة وذلك من اجل مواكبة التطورات وتشجيع تصدير صناعة الانشاءات الى الدول المجاورة.وأشارت الوزارة إلى أن التطور في الصناعة الانشائية جاء بناء على التوجيهات الملكية السامية، لمواكبة التطورات العالمية وتطبيقها في الأردن بما ينعكس بشكل ايجابي على الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم اختيار هذا نمط الأبنية المنمذجة للحصول على أعلى جودة ومدة تنفيذ اقل.وبينت أن المدرسة التي سيتم انشاؤها هي مدرسة ابدر الثانوية للبنات على نظام الأبنية المنمذجة، فيما تبلغ المساحة الاجمالية التقديرية لمبناها (7000)م2 وتتكون من أربعة طوابق تحتوي على (غرف صفية، مختبرات، مكتبة، مشغل مهني، غرفة فن، حاسوب، قاعة رياضة، غرفة موسيقى، قاعة متعددة الأغراض، رياض أطفال، غرف إدارية، وحدات صحية، خدمات عامة، غرفة حارس)، كما يشمل أعمال الموقع العام من ملاعب وساحات خارجية وأسوار وبوابات المداخل والمخارج وأرصفة ومواقف سيارات بالأعداد اللازمة وخزان ماء وحفر تجميعية وخزان حصاد مائي بالاضافة الى أعمال الكهروميكانيك، وبمدة تنفيذ وتصميم (8 أشهر).