الخميس 08-09-2022
الوكيل الاخباري

ماذا يحدث حال توفيت الملكة اليزابيث؟

مصدر أمني يكشف الحالة الصحية للممثل اميس الغول

ترقيات اكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

تنويه هام من التعليم العالي للطلبة الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للتجسير

السجن لأب عذب ابنه واجبره على العمل في العقبة

توقعات برفع الفائدة في الأردن 75 نقطة اساس نهاية الشهر الحالي

سيارة وآلاف الدنانير.. تعرّف على جوائز تطبيق فواتيري

الجرائم الإلكترونية تحذر من روابط وهمية احتيالية باسم البنك المركزي

البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس

القوات المسلحة توزع طرود الخير على الأسر العفيفة

الخميس، 08-09-2022 03:29 م

إحالة عطاء لإنشاء أول مدرسة على نظام الأبنية المنمذجة

122021513851909258160


الوكيل الإخباري - أحالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عطاء إنشاء أول مدرسة على نظام "الأبنية المنمذجة" (precast).اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم الخميس، إنه ونتيجة لما تشهده الصناعة الإنشائية من تحولاً ملموساً باتجاه الأبنية المنمذجة، سيتحول جزء مـن قـطـاع الانشـاءات مـن تنفيذ مشاريع انشائية الـى توفير منتجـات أبنية انشائية جاهزة.

وأكدت أنه كان لا بد من تشجيع قطاع الانشاءات والذي يساهم مساهمة فعالة في الاقتصاد الوطني بأن يسعى الى التحول الى الأبنية المنمذجة وذلك من اجل مواكبة التطورات وتشجيع تصدير صناعة الانشاءات الى الدول المجاورة.

وأشارت الوزارة إلى أن التطور في الصناعة الانشائية جاء بناء على التوجيهات الملكية السامية، لمواكبة التطورات العالمية وتطبيقها في الأردن بما ينعكس بشكل ايجابي على الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم اختيار هذا نمط الأبنية المنمذجة للحصول على أعلى جودة ومدة تنفيذ اقل.

وبينت أن المدرسة التي سيتم انشاؤها هي مدرسة ابدر الثانوية للبنات على نظام الأبنية المنمذجة، فيما تبلغ المساحة الاجمالية التقديرية لمبناها (7000)م2 وتتكون من أربعة طوابق تحتوي على (غرف صفية، مختبرات، مكتبة، مشغل مهني، غرفة فن، حاسوب، قاعة رياضة، غرفة موسيقى، قاعة متعددة الأغراض، رياض أطفال، غرف إدارية، وحدات صحية، خدمات عامة، غرفة حارس)، كما يشمل أعمال الموقع العام من ملاعب وساحات خارجية وأسوار وبوابات المداخل والمخارج وأرصفة ومواقف سيارات بالأعداد اللازمة وخزان ماء وحفر تجميعية وخزان حصاد مائي بالاضافة الى أعمال الكهروميكانيك، وبمدة تنفيذ وتصميم (8 أشهر).

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image6319e40ca8fe5

مصدر أمني يكشف الحالة الصحية للممثل اميس الغول

FaHLbnnXkAIkQv1

حلقات نقاشية تقيم النظام المالي في بلديات جرش وعجلون

image (3)

ترقيات اكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

image

تنويه هام من التعليم العالي للطلبة الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للتجسير

1654511157205

السجن لأب عذب ابنه واجبره على العمل في العقبة

1662641976340

العيسوي يرعى توقيع 3 اتفاقيات لإقامة وحدات وفروع لمصانع وشركات

أخبار متعلقة
IMG-20220813-WA0073

أبو عاقولة: التجارة البينية مع سوريا ما زالت ضعيفة

3202230111812885137977

8 آلاف فرصة عمل يوفرها قطاع النخيل في الأردن

36189966_101

الغذاء والدواء: الأردن خال من الأدوية المزورة والمقلدة

1584975681141

2.3 مليون طن المخزون الاستراتيجي للأردن من القمح والشعير

137561_1_1577803775

سلطة وادي الأردن تدعو مرشحين لإجراء المقابلة الشخصية - أسماء

chuttersnap-xfaYAsMV1p8-unsplash-scaled-1-780x470

شكاوى من عدم توفر قطع غيار للسيارات الكهربائية في الأردن