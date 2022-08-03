إحالة قضاة إلى التقاعد - أسماء

الوكيل الاخباري - أعلن المجلس القضائي، عن إحالة قضاة إلى التقاعد بناء على الاستدعاءات المقدمة من قبلهم.



وتاليا الأسماء:



قاضي محكمة استئناف عمان السيد / عبدالرحيم علي سليم المعايطة.



قاضي محكمة استئناف عمان السيد / اسامة فرح موسى الربضي .



قاضي محكمة الاستئناف الضريبية الدكتور / جهاد محمد عيد الجندي .



النائب العام - الجمركي القاضي السيد/ محمد المأمون عيد ابو رمان .



قاضي محكمة استئناف عمان السيد / محمد عبدالاله العمارين .



قاضي محكمة استئناف عمان السيد / فيصل احمد خصاونة .





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