إحالة قضاة إلى التقاعد - أسماء

الوكيل الاخباري - أعلن المجلس القضائي، عن إحالة قضاة إلى التقاعد بناء على الاستدعاءات المقدمة من قبلهم.
وتاليا الأسماء:
قاضي محكمة استئناف عمان السيد / عبدالرحيم علي سليم المعايطة.
قاضي محكمة استئناف عمان السيد / اسامة فرح موسى الربضي .
قاضي محكمة الاستئناف الضريبية الدكتور / جهاد محمد عيد الجندي .
النائب العام - الجمركي القاضي السيد/ محمد المأمون عيد ابو رمان .
قاضي محكمة استئناف عمان السيد / محمد عبدالاله العمارين .
قاضي محكمة استئناف عمان السيد / فيصل احمد خصاونة .
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة