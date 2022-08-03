الأربعاء 03-08-2022
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الأربعاء، 03-08-2022 07:08 م

إحالة قضاة إلى التقاعد - أسماء

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الوكيل الاخباري - أعلن المجلس القضائي، عن إحالة قضاة إلى التقاعد بناء على الاستدعاءات المقدمة من قبلهم.

وتاليا الأسماء:

قاضي محكمة استئناف عمان السيد / عبدالرحيم علي سليم المعايطة.

قاضي محكمة استئناف عمان السيد / اسامة فرح موسى الربضي .

قاضي محكمة الاستئناف الضريبية الدكتور / جهاد محمد عيد الجندي .

النائب العام - الجمركي القاضي السيد/ محمد المأمون عيد ابو رمان .

قاضي محكمة استئناف عمان السيد / محمد عبدالاله العمارين .

قاضي محكمة استئناف عمان السيد / فيصل احمد خصاونة .

 

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