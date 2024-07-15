الإثنين 15-07-2024
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الإثنين، 15-07-2024 01:23 م

إحالة قضاة إلى التقاعد - اسماء

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الوكيل الاخباري - اجتمع المجلس القضائي في محكمة التميـيز بدعوة من رئيسه اليوم الاثنين، للنظر في تنسيب رئيس المجلس القضائي المستنـد إلى توصية اللجنـة المشكلة بموجب أحكام المادة (15) مـن قانون استقلال القضـاء رقـم (29) لسـنـة 2014 وتعديلاتـه.

وقـرر المجلـس الموافقـة علـى إحالة السادة القضاة التالية أسماؤهم على التقاعـد وذلك اعتبـاراً من تاريخ (8/9/2024):

- قاضي محكمة استئناف اربد الدكتورة/ جواهر حسن سلمان الجبور

- مدعي عام السلط القاضي السيد/ مهند محمد علي الخوالده

- قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ مصطفى خالد محمود القيام

- قاضي محكمة السلط الابتدائية السيدة/ منال صالح مطلق الهباهبه

- مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي السيد/ محمد أحمد فالح القضاة

- قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ سامي خلف علي الرقاد

- قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ اكرم اسماعيل سليمان سلامه

- مدعي عام الرصيفة القاضي السيد/ عثمان عبدالكريم عبد الله العمايره

- قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ سمير عبد الحافظ مسلم الصرايره

- قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد حامد محمد المعاني

- قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية السيد/ عمر فلاح صالح الحياصات

- رئيس تنفيذ محكمة الرمثا الابتدائية القاضي السيد/ محمد سامح علي الشريده

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