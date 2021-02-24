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الأربعاء، 24-02-2021 10:38 ص

في 4 محافظات

إحالة مخالفي الحجر المنزلي إلى مستشفيات ميدانية

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توضيحية


الوكيل الإخباري - قرر محافظو العاصمة الكرك والزرقاء ومعان، الأربعاء، إحالة 10 أشخاص من مخالفي الحجر المنزلي إلى مستشفيات ميدانية لاستكمال مدة الحجر وتحويلهم بعد ذلك إلى القضاء.

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وقرر محافظ العاصمة إحالة شخصين،  كما أحال محافظ الزرقاء حجازي عساف، 5 أشخاص، فيما قرر محافظ الكرك بلال النسور، إحالة شخصين، وقرر محافظ معان محمد الفايز إحالة شخص واحد من مخالفي الحجر المنزلي إلى المستشفى الميداني لاستكمال مدة الحجر وتحويلهم بعد ذلك إلى القضاء. 


وتأتي إحالة هؤلاء الأشخاص إلى المستشفيات الميدانية استكمالا لجهود وزارة الداخلية في متابعة ومراقبة المخالفين من المحجور عليهم منزليا لأوامر الدفاع وشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.

 

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