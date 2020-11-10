إحالة مصاب بكورونا للمدعي العام في اربد

الوكيل الاخباري- أحال رئيس لجنة انتخاب الدائرة الرابعة بإربد، معين الخصاونة، الثلاثاء، أحد الناخبين المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه إثر محاولته المشاركة بالاقتراع في أحد المراكز الانتخابية بالشونة الشمالية.

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وقال الخصاونة، ، إن منع المصابين بفيروس كورونا يأتي تطبيقا للقرار الحكومي بهذا الشأن؛ حيث تعتبر مشاركة المصاب بالفيروس المعزول منزليا في الانتخابات النيابية جريمة يعاقب عليها القانون، بموجب أحكام قانون الصحة العامة، وأمر الدفاع رقم 8 وتعديلاته. وتسير عملية الاقتراع في الدائرة الرابعة بشكل ميسر وسط إقبال متفاوت في مناطقها، التي تشمل ألوية الأغوار الشمالية والكورة والطيبة، فيما شهدت بعض مراكز الانتخاب لواء الأغوار الشمالية والكورة تجمعات مخالفة للشروط الصحية والوقائية.



وبين الخصاونة أنه لم تسجل مخالفات خلال عملية الاقتراع لغاية الآن، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع ملاحظات إجرائية اعتيادية من اللجنة ورؤساء المراكز الانتخابي.







