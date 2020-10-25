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الأحد، 25-10-2020 02:33 م

توقيف 5 أشخاص

إحالة ملف الإساءة لشخص من ذوي التحديات إلى المدعي العام

محكم


الوكيل الإخباري - أوعز وزير التنميّــة الاجتماعية ، أيمن المفلح، بتشكيل لجنة تحقيق في شبهة إساءة لاحد منتفعي مركز للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يتبع للوزارة وفقا للناطق الاعلامي للوزارة اشرف خريس .

وقال خريس في تصريح صحافي صدر اليوم الاحد ، وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه إن الوزير المفلح ، أحال ملف التحقيق بمرفقاته الى المدعي العام  المختص لإجراء المقتضى القانوني ، فيما تم توقيف 5 اشخاص يعملون في المركز يشتبه بتورطهم بالإساءة للمنتفع.

وشدد، على تبنّي الوزارة رسالة نبيلة من شأنها حماية منتفعيها وكل شخص محتاج للحماية والرعاية ، مبيّنا أن الوزارة لن تتهاون في اي أمر يمسّ حقوقهم ، لافتا أن الوزارة لن تسمح بإية إساءة قد يتعرضون لها.

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