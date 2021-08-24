إحالة ملف الاعتداء على مستثمر بالسلط لأمن الدولة

الوكيل الاخباري- أحيل ملف قضية الاعتداء على مستثمر في مدينة السلط إلى النيابة العامة لمحكمة امن الدولة ،لدخولها ضمن اختصاصها .



وأوعز النائب العام لمحكمة امن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي لمدعي محكمة أمن الدولة العام مباشرة التحقيقات وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها لمحكمة امن الدولة .

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