الثلاثاء 24-08-2021
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الثلاثاء، 24-08-2021 11:23 ص

إحالة ملف الاعتداء على مستثمر بالسلط لأمن الدولة

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الوكيل الاخباري- أحيل ملف قضية الاعتداء على مستثمر في مدينة السلط إلى النيابة العامة لمحكمة امن الدولة ،لدخولها ضمن اختصاصها .

وأوعز النائب العام لمحكمة امن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي لمدعي محكمة أمن الدولة العام مباشرة التحقيقات وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها لمحكمة امن الدولة .

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