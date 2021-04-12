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الإثنين، 12-04-2021 11:50 ص

حول الأحداث الأخيرة

إحالة ملف قضية الفتنة الى المدعي العام

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أكد مصدر حكومي مطلع، الاثنين، أن هنالك قرارا يقضي بإحالة ملف "قضية الفتنة" الى المدعي العام.

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يذكر ، أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الأربعاء المنصرم، رسالة إلى الشعب الأردني حول التطورات الأخيرة.

 

وقال الملك حينها "أتحدث إليكم اليوم، وأنتم الأهل والعشيرة، وموضع الثقة المطلقة، ومنبع العزيمة، لأطمئنكم أن الفتنة وئدت، وأن أردننا الأبي آمن مستقر. وسيبقى، بإذن الله عز وجل، آمنا مستقرا، محصنا بعزيمة الأردنيين، منيعا بتماسكهم، وبتفاني جيشنا العربي الباسل وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن الوطن."


وأضاف الملك "لم يكن تحدي الأيام الماضية هو الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا، لكنه كان لي الأكثر إيلاما، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه، ولا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وكولي أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب العزيز".

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