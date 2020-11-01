إحالة 5 مترشحين للمدعي العام لمخالفتهم أوامر الدفاع

الوكيل الاخباري -

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أحالت الاجهزة الامنية المختصة في محافظة المفرق خمسة مترشحين للانتخابات النيابية الى الادعاء العام في محكمة المفرق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لمخالفتهم اوامر الدفاع.وقال محافظ المفرق ياسر عبد الرحمن العدوان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مخالفات المترشحين المحولين الى المدعي العام تعلقت بالدعاية الانتخابية وتمثلت بإقامة تجمعات في مقار انتخابية بما يزيد على 20 شخصا ما يخالف اشتراطات الصحة والسلامة العامة.وأضاف ان هذه المخالفات استدعت احالتهم للجهات القضائية المختصة لاتخاذ اجراءات حيالهم وعدم تكرارها للحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمترشحين والمواطنين في آن معا، مؤكدا أن الجهات الامنية المختصة بالمفرق لن تتهاون في مسألة الامن الصحي خصوصا في ظل ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، ما يستوجب اجراءات وقائية مشددة لاجتثاث المرض.