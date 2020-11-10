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الثلاثاء، 10-11-2020 08:44 م

إحالة 9 اشخاص بدائرة اربد الثانية إلى المدعي العام لمحاولتهم التزوير

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الوكيل الاخباري - أحال رئيس لجنة انتخاب الدائرة الثانية بإربد، مازن المومني، اليوم الثلاثاء، 9 اشخاص من الناخبين إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم إثر محاولتهم المشاركة بالاقتراع بطريقة غير مشروعة في المراكز الانتخابية في الدائرة.
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وقال المومني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن 7 اشخاص من المخالفين من لواء الرمثا حاولوا التزوير في عملية الاقتراع من خلال انتحال صفة اشخاص آخرين، اما الحالتان المتبقيتان فكانتا من لواء بني كنانة حيث حاول شخصان تصوير دفتر الاقتراع داخل المعزل.

 




 

 


 

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