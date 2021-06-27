إحباط تسلل مجموعة من الأشخاص من سوريا إلى الأردن

الوكيل الإخباري -

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صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، أمس السبت، وعلى إحدى واجهاتها، محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.وبين المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع الأشخاص داخل العمق السوري.وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.