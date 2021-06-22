إحباط تسلل وتهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن

الوكيل الإخباري -

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صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشرقية، أحبطت اليوم الثلاثاء، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.وأضاف المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، عند محاولة المهربين اجتياز الحدود الأردنية مما أدى إلى فرار المهربين باتجاه الأراضي السورية.وأضاف المصدر، أنه بعد تفتيش المنطقة، تم العثور على (7) أَكُفّ من مادة الحشيش ضمن منطقة المسؤولية جرى تحويلها إلى الجهات المختصة.وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.