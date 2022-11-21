الإثنين 21-11-2022
الوكيل الاخباري

الملك يهنئ بعيد استقلال لبنان

راعي اغنام ينقذ مواطن القى نفسه داخل بركة زراعية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

مكافحة المخدرات تُلقي القبض على تاجرَي مخدرات خطرين ومسلحين

الارصاد : عودة الامطار الى المملكة في هذا الموعد

ندوة في اليرموك حول وثائق أم قيس وسياقها التاريخي

الأمن يثني مواطن عن الانتحار في إربد

تعرّف على أهم 12 حدثاً اقتصادياً أثار العالم في أول عقدين من القرن 21

الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

فيديو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي للجماهير اليابانية في قطر

الإثنين، 21-11-2022 11:18 ص

إحباط تهريب 48 كغم من الكوكائين إلى فلسطين

2018_3_25_20_36_14_567


الوكيل الإخباري - أحبطت إدارة مكافحة المخدرات تهريب 48 كيلو غرام من مادة الكوكائين المخدرة إلى الأراضي الفلسطينية من خلال ضبط عصابة تنقل المخدرات عبر الطرود البريدية وبعد وصولها مطار الملكة علياء الدولي يتم نقلها "ترانزيت" إلى فلسطين عبر جسر الملك حسين بواسطة شركة تخليص.

اضافة اعلان


وضُبط داخل الطرود البريدية، وفق قرار محكمة التمييز التي أيدت فيه حكما لمحكمة أمن الدولة، 930 "صحنا" بين كل اثنين منها توجد قطعة كرتون صغيرة بداخلها كيس مملوء بمادة الكوكائين.


وأدين المتهم الأول بهذه القضية بالحبس بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف وغرامة 10 آلاف دينار بعد إدانته بتهمة الشروع الناقص بنقل مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك، كما أدين المتهمان (الثالث والرابع) بالاشغال الشاقة 15 عاما لكل منهما والغرامة 10 آلاف دينار، فيما تم اعلان براءة المتهم الثاني من القضية.


وأدين المتهمان الثالث والرابع بتهم نقل مادة مخدرة بقصد الاتجار ( ترانزيت) بالاشتراك مكرر مرتين، وتصدير مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك (مكرر مرتين)، واستيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك (مكرر مرتين).


ووفق قرار محكمة التمييز، فإنه تشكلت لدى محكمة أمن الدولة قناعة بأن المتهمين الثالث والرابع يعملان على استيراد وتصدير المواد المخدرة بقصد الاتجار بها لرغبتهم بالحصول على الأموال بطرق غير مشروعة وذلك عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بعد استيرادها من دولة خليجية من أشخاص لم يكشف التحقيق عن هويتهم، ولكون المتهم الثالث يرتبط بعلاقة نسب مع المتهم الأول فقد قام في بداية العام 2020 بالاتصال مع المتهم الأول وعرض عليه أن يقوم بالعمل معهم بنقل الطرود المرسلة من دولة خليجية إلى الضفة الغربية (فلسطين) والتي تحتوي على المواد المخدرة (الكوكائين) والمخبئة فيها بطريقة سرية يصعب اكتشافها.

 

الغد

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202221132550124235757

الملك يهنئ بعيد استقلال لبنان

720229134630333937683

راعي اغنام ينقذ مواطن القى نفسه داخل بركة زراعية

الأمن العام

مكافحة المخدرات تُلقي القبض على تاجرَي مخدرات خطرين ومسلحين

ww

ندوة في اليرموك حول وثائق أم قيس وسياقها التاريخي

11202216182711417071716

الأمن يثني مواطن عن الانتحار في إربد

eba2497f20b1b8fed5fd78a0862e362c

وزير النقل يترأس وفد الأردن باجتماعات مجلس وزراء النقل العرب

أخبار متعلقة
6374e9b534c66

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

subsidio-trabjadoras-hogar

تفاصيل صادمة.. تعذيب عاملات منازل من جنسية أجنبية في الأردن

IMG-20210110-WA0009

الحبس 6 سنوات لمتهم بزراعة الماريجوانا بقصد ترويجها

IMG_3494 - Copy

أمن الدولة تمهل متهمين لتسليم أنفسهم - أسماء

219663_45_1533031060

مداهمات للأمن تسفر عن ضبط تاجر مخدرات ومصنفين بالخطرين

main_image6338a7ef9a1b3

تحذير أمني للسائقين من سلوك خطير قد يؤدي إلى احتراق الإطارات