إحباط جميع عمليات التهريب في المنطقة العسكرية الشرقية خلال الفترة الماضية

الوكيل الإخباري - أكد العقيد الركن يوسف الدهام من قيادة المنطقة العسكرية الشرقية- الجيش العربي، تمكن من إحباط جميع عمليات التهريب خلال فترة (كانون الثاني وشباط).

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وقال العقيد الدهام، في تصريحات صحفية من المنطقة العسكرية الشرقية، أن الجيش العربي تمكن من ضبط كميات كبيرة من المخدرات التي من شأنها إفساد المجتمع بأكمله.



وأشار إلى أن المنطقة العسكرية الشرقية تقوم بعملها بكل اقتدار من خلال منع عمليات التسلل والتهريب من وإلى خارج المملكة وبالقوة عبر تطبيق قواعد اشتباك صارمة و"بعين حمراء"، باستخدام المعدات جميعها مع الموانع المعرقلة لأشكال التهريب كافة سواء باستخدام الآليات "السيارات" أو الأفراد "الراجل".



وأضاف، "أننا مستعدون لتقديم المزيد من التضحية بهدف حفظ أمن واستقرار المملكة".

