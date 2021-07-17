إحباط دخول آليات وأشخاص من سوريا إلى الأردن

الوكيل الإخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجر السبت، محاولة دخول آليات وأشخاص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية بتوقيتات ومواقع مختلفة.

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وقال المصدر بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى فرار الأشخاص والآليات إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة، إذ تم التعامل معها حسب التعليمات.



وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

