إحباط عملية إعادة تعبئة آلاف الأطنان من المعسل الفاسد بالاردن

الوكيل الاخباري -

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أحبطت وحدة العمليات في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء عملية اعادة تعبئة عدة أطنان من مادة المعسل والتبغ وبعض المواد التموينية منتهية الصلاحية بعد ان تم اتلافها في مكب نفايات مادبا بهدف بيعها وتسويقها .مصدر مسؤول في الهيئة قال ان عملية إتلاف هذه المواد تمت بشكل غير اصولي الأمر الذي سهل على المشتكى عليه الذي يعمل ضامنًا لبيع الخردة من متعهد مكب النفايات الى نقل مايزيد عن ثلاثة أطنان من المواد معسل وتبغ تالف والمواد الأخرى والاحتفاظ بها في مستودع يعود اليه .وقال المصدر أنه تم بعد اجراء التحقيقات والضبوطات اللازمة احالة ملف هذه القضية الى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد .