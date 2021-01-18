إحباط محاولة تسلل أشخاص من الأراضي السورية إلى الأردن

الوكيل الاخباري -

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صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أحبطت، الاثنين، وعلى إحدى واجهاتها، محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.وبيّن المصدر، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع الأشخاص داخل العمق السوري.وأضاف المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات من الحشيش وتحويلها إلى الجهات المختصة.وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.