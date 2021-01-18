الإثنين 18-01-2021
الوكيل الاخباري

إحباط محاولة تسلل أشخاص من الأراضي السورية إلى الأردن

الملك يجري مباحثات مع الرئيس المصري في قصر بسمان

بلدية المفرق: مشروع خلطة اسفلتية بكلفة مليون و200 ألف دينار

إغلاق مبنى الكونغرس الأمريكي ومنع الدخول إليه أو الخروج منه

تحديد موعد دوام الفصل الثاني للجامعات

الحكومة: لقاح كورونا مجانا لكل من يقيم على أرض الأردن

%4.62 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

بريطانيا توسع عملية التطعيم ضد كورونا لتشمل 70 عاما

اعلان صادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

حملة توعوية بالأغوار الشمالية للوقاية من كورونا

الإثنين، 18-01-2021 06:08 م

إحباط محاولة تسلل أشخاص من الأراضي السورية إلى الأردن

1202116182930602826472


الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أحبطت، الاثنين، وعلى إحدى واجهاتها، محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
اضافة اعلان

وبيّن المصدر، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع الأشخاص داخل العمق السوري.

وأضاف المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات من الحشيش وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202118152829351835243

الملك يجري مباحثات مع الرئيس المصري في قصر بسمان

12201930114423412402381

بلدية المفرق: مشروع خلطة اسفلتية بكلفة مليون و200 ألف دينار

1202114173257948175340

تحديد موعد دوام الفصل الثاني للجامعات

1202110215359218194845

الحكومة: لقاح كورونا مجانا لكل من يقيم على أرض الأردن

1202115212523100824793

%4.62 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

1202110121846110703312

اعلان صادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار متعلقة
120211312329722185997

الخدمات الطبية تواصل تقديم المطعوم المضاد لفيروس كورونا

5ff31bc0-99fd-48b3-896e-01af04a62586

احباط محاولة تسلل عدد من الاشخاص عبر الحدود الشرقية للمملكة

12202020171750816584144

احباط محاولة تسلل عبر الحدود الشمالية للمملكة

92020910627561319049

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

9202018185535103433814

الجيش ينشر أسماء المستحقين للقروض الاسكانية

133046518_3613589012052821_2411875934261872123_o

انتشار واسع للجيش على مداخل المحافظات الاردنية