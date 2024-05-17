إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سوريا

الوكيل الاخباري - أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات مساء الخميس، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، وفق بيان للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

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وقال مسؤول عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن الاشتباك أسفر عن مقتل اثنين من المهربين، وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل العمق السوري، وضبط عدد من الأسلحة، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.



وأكّد المسؤول أن القوات المسلحة الأردنية تسخر جميع القدرات والإمكانيات للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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