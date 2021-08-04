إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن

الوكيل الاخباري -

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صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع ادارة مكافحة المخدرات أحبطت، صباح اليوم الأربعاء، محاولة تسلل وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.وقال المصدر بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى إلقاء القبض على أحد الأشخاص وفرار الأخرين إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة.وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.