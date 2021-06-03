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الخميس، 03-06-2021 09:56 ص

إحباط محاولة تهريب ألعاب نارية ممنوعة

جمارك


الوكيل الإخباري - أحبطت الكوادر الجمركية العاملة في مديرية جمرك العقبة محاولة تهريب حاوية تحتوي على ألعاب نارية ممنوعة، حسب الناطق باسم دائرة الجمارك العامة عميد جمركي عماد نصير.

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وقال نصير، الخميس، إنّه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمهربات والتحفظ على المضبوطات ووسائط النقل لحين استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.


وأضاف، أن الجمارك الأردنية تبنت ضمن استراتيجيتها في مكافحة الانشطة التجارية غير المشروعة خططاً ممنهجة لمنع دخول هذه المواد التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني والسلامة العامة للمواطنين.


 




 

 


 

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