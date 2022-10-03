الإثنين 03-10-2022
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الإثنين، 03-10-2022 02:00 م

إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة عبر خليج العقبة

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الوكيل الاخباري- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية أحبطت فجر اليوم الاثنين، على إحدى واجهاتها البحرية، محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، ضمن المياه الإقليمية الأردنية.

وقال المصدر: “إنه جرى التعامل مع الموقف بعد رصد مركز العمليات البحري تسلل زورق للمياه الإقليمية، وتم على الفور تحريك زوارق القوة البحرية ورد الفعل السريع البحري إلى الموقع، حيث لاذ المتسللون بالفرار، وبعد عملية بحث ومسح المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات الأمنية المختصة”.

وأكد المصدر أن القوة البحرية والزوارق الملكية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أية محاولة تسلل أو تهريب على الحدود البحرية للمملكة، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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