الإثنين 05-10-2020
الوكيل الاخباري

وزير التربية ينعى طالبة توفيت بحادث سير

إحباط محاولة تهريب مخدرات إلى الأردن عبر سوريا

توضيح من صندوق المعونة بشأن عمال المياومة

الكشف عن قيمة متطلبات الاستعداد لفصل الشتاء للاجئين في الأردن

دعوة لالتزام محلات الألبسة بالشروط الصحية

الغذاء والدواء للوكيل : بدء توريد مطعوم الأنفلونزا

رسالة أمنية للأردنيين

الجمارك تحدد المبلغ الواجب التصريح عنه عند دخول الأردن

ارتفاع عدد وفيات كورونا في الأردن

رسالة من النعيمي إلى المعلمين - فيديو




الإثنين، 05-10-2020 10:57 ص

إحباط محاولة تهريب مخدرات إلى الأردن عبر سوريا

2018_10_16_15_18_15_311


الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، وعلى إحدى واجهاتها الاثنين، محاولة تهريب كمية مخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، بحسب مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
اضافة اعلان

وقال المصدر إنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 1055 كف حشيش, وجرى تحويلها إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل حماية المواطن وأمن حدود المملكة الأردنية الهاشمية".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تيسير-النعيمي-وزير-التربية-12345

وزير التربية ينعى طالبة توفيت بحادث سير

3202016211515388746455

القبض على 3 أشخاص افتعلوا عملية سلب

3202022201735838954983

تعميم صادر عن وزير الصحة سعد جابر

5f7ac6aa9b872

الكشف عن قيمة متطلبات الاستعداد لفصل الشتاء للاجئين في الأردن

150758_8_1587735895

دعوة لالتزام محلات الألبسة بالشروط الصحية

2202011121646276036801

وزير الداخلية يوجه بخصوص الحظر ومناطق العزل

أخبار متعلقة
1

حادث سير مروع بعبدون - صور

الجيش-العربي-الاردني-تمرين-الردع-السريع-210720202

القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل من الأراضي السورية