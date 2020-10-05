إحباط محاولة تهريب مخدرات إلى الأردن عبر سوريا

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان





أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، وعلى إحدى واجهاتها الاثنين، محاولة تهريب كمية مخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، بحسب مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.وقال المصدر إنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 1055 كف حشيش, وجرى تحويلها إلى الجهات المختصة".وأكد المصدر أن "القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل حماية المواطن وأمن حدود المملكة الأردنية الهاشمية".