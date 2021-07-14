الأربعاء 14-07-2021
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الأربعاء، 14-07-2021 08:47 ص

إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة من الأراضي السورية

الجيش 3


الوكيل الإخباري - أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، أمس الثلاثاء، على طول واجهاتها محاولة تهريب مواد مخدرة في أكثر من موقع من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى الى إحباط محاولة التهريب وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.


 




 

 


 

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