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الثلاثاء، 04-10-2022 03:30 م

إحباط محاولتي تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وبالتعاون والتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية في معبر جابر الحدودي تمكنوا خلال الأيام القليلة الماضية من إحباط محاولتي تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة للمملكة عبر المعبر.

ففي القضية الأولى اشتبه بإحدى مركبات الشحن القادمة للمملكة ومحملة بالخضراوات والمتجهة لدولة مجاورة، وجرى على الفور ضبط سائقها وتفتيشها من قبل لجنة خاصة، ليُعثر في جسم المركبة على 800 ألف حبة مخدرة أُخفيت بشكل سري.

فيما جرى في القضية الثانية ضبط مركبة أخرى وسائقها بعد معلومات وردت عنها، ليتم بعد تفتيشها العثور على 54 ألف حبة مخدرة أُخفيت بمخابئ سرية في قطع ميكانيكية في المركبة.

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وجرت إحالة القضيتين لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

 




 

 


 

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